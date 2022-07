Lisicki enthüllt: So half mir Lindsey Vonn - Angst nach Verletzung

Lisicki will sich in der Rangliste wieder „Stück für Stück“ nach oben arbeiten, ein Karriereende ist noch nicht in Sicht - denn das „Feuer“ in ihr brenne noch: „Ich setze mir kein Limit. Wenn ich eines Tages aufwache und merke, dass es nicht mehr so ist, werde ich mir Gedanken machen, aber vorher nicht.“