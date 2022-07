Williams nimmt US Open ins Visier

Nach einjähriger Pause hatte sie in London in der ersten Runde gegen die Französin Harmony Tan verloren, offensichtlich aber wieder Gefallen am Tourleben gefunden. Für die US Open (ab 29. August) sei "viel Motivation vorhanden, um besser zu werden und zu Hause zu spielen", hatte Williams nach ihrem Aus in Wimbledon gesagt. Am Dienstag bestätigte das Turnier in Cincinnati/Ohio ihre Teilnahme.