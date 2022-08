Osaka huldigt Williams: "Stärkste Kraft" im Tennis

„Ganz ehrlich: Sie ist die stärkste Kraft in diesem Sport. Das soll (Roger) Federer oder (Rafael) Nadal gar nicht kleiner machen. Ich glaube einfach, dass sie das Größte ist, was es jemals in diesem Sport geben wird“, sagte Osaka vor dem Beginn der US Open, bei denen Williams voraussichtlich ihren Abschied geben wird.