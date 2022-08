Siegemund gewinnt Auftaktmatch in Cleveland

Tennisprofi Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Cleveland/Ohio ihre Auftakthürde gemeistert und ist in die zweite Runde eingezogen. Die 34-Jährige gewann gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina nach umkämpften 2:21 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:2. Dadurch kam Siegemund zum ersten Mal seit April in Stuttgart über die erste Runde bei einem WTA-Turnier hinaus. Dort war sie im Viertelfinale ausgeschieden.