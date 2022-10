Tennis, WTA: Niemeier im Viertelfinale von Cluj-Napoca

Dort trifft Niemeier auf die Italienerin Jasmine Paolini, gegen die sie vor zwei Wochen in Parma auf Sand in der ersten Runde in drei Sätzen verloren hatte. Niemeier hat in dieser Saison ihren Durchbruch in die Weltklasse geschafft und in Wimbledon (Viertelfinale) sowie bei den US Open (Achtelfinale) auf Grand-Slam-Ebene überzeugt.