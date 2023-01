Niemeier scheitert in Adelaide in der Qualifikation

Deutschlands Nummer eins Jule Niemeier wartet in der neuen Tennis-Saison auch nach drei Matches weiter auf ihren ersten Sieg. Die 23-Jährige aus Dortmund, derzeit die Nummer 65 der Weltrangliste, verlor in der Qualifikation für das WTA-Turnier in Adelaide/Australien gegen die frühere Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien mit 4:6, 3:6.