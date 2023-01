Tennis-Superstar Swiatek in Tränen aufgelöst nach klarer Niederlage

Gemeinsam mit Frances Tiafoe, der sein Einzel gegen Kacper Zuk 6:3, 6:3 gewann, brachte Pegula die USA im Halbfinale des neuen Teamwettbewerbs mit 2:0 in Führung. Polen hat noch die Chance, die Partie in den verbliebenen zwei Einzeln am Samstag (Ortszeit) und in einem Mixed-Doppel umzureißen. Das zweite Halbfinale bestreiten Griechenland und Italien.