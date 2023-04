Niemeier unterliegt Mertens in Madrid

Jule Niemeier (23) ist beim WTA-Turnier in Madrid als letzte deutsche Spielerin in der dritten Runde ausgeschieden.

Vor dem hochklassig besetzten Sandplatzturnier in Madrid war Niemeier sechsmal in der ersten Runde gescheitert. Beim Billie Jean King Cup in Stuttgart gegen Brasilien zeigte sie sich bereits verbessert und setzte den Aufwärtstrend in Madrid fort.