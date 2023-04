Swiatek verteidigt Titel in Stuttgart erfolgreich

Iga Swiatek aus Polen hat ihren Titel beim WTA-Turnier in Stuttgart erfolgreich verteidigt. Die Tennis-Weltranglistenerste setzte sich in der Neuauflage des Vorjahresfinals erneut gegen Aryna Sabalenka 6:3, 6:4 durch. Nach 1:50 Stunden verwandelte Swiatek ihren ersten Matchball zum souveränen Sieg. Sabalenka (24) verlor auch ihr drittes Endspiel nacheinander in Stuttgart.