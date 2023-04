Tennis: Maria verpasst Viertelfinale von Stuttgart

Für Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist das WTA-Turnier in Stuttgart nach dem Achtelfinale vorbei. Die 35-Jährige unterlag bei dem Sandplatzturnier am Donnerstag der favorisierten Französin Carolina Garcia (Nr. 4) 6:7 (5:7), 4:6.

Damit verlor Maria, die für das Turnier eine Wildcard erhalten hatte, auch das erst zweite Duell mit Garcia nach 2015 in Birmingham. In Stuttgart hatte sie sich am Dienstag in einem umkämpften Auftaktmatch gegen die Schweizer Qualifikantin Ylena In-Albon durchgesetzt. Zuletzt hatte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau beim Turnier in Bogota (Kolumbien) ihren dritten WTA-Titel gewonnen.