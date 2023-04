WTA-Turnier in Stuttgart: Maria nach Krimi im Achtelfinale

Tatjana Maria hat sich beim WTA-Turnier in Stuttgart dramatisch in die nächste Runde gekämpft. In ihrem Auftaktmatch gewann die 35-Jährige aus Bad Saulgau trotz eines Leistungsabfalls nach dem ersten Satz letztlich mit 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) gegen die Schweizer Qualifikantin Ylena In-Albon.