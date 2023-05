Niemeier mit Auftaktniederlage in Rom

Frankfurt am Main (SID) - Jule Niemeier hat ihren jüngsten Aufwärtstrend beim WTA-Turnier in Rom nicht bestätigen können. Die 23 Jahre alte Dortmunderin, die zuletzt in Madrid die dritte Runde erreicht hatte, verlor ihr Auftaktmatch in der Ewigen Stadt gegen die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz nach vielen Aufs und Abs mit 6:4, 4:6, 2:6.