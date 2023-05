Tennis: Kalinina und Rybakina im Endspiel von Rom

Die Tennisprofis Anhelina Kalinina und Jelena Rybakina spielen beim WTA-Turnier in Rom am Samstag um den Titel. Die Ukrainerin Kalinina, beim Sandplatzevent in Italiens Hauptstadt an Position 30 gesetzt, steht zum ersten Mal im Finale eines 1000er-Events. Für Wimbledon-Siegerin Rybakina ist es dagegen bereits das dritte Endspiel des Jahres in dieser Kategorie, dem Triumph in Indian Wells folgte die Niederlage in Miami.