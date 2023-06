Bad Homburg: Kerber kommentiert im HR

Angelique Kerber (35) wird in ihrer Babypause zur TV-Expertin. In der Sendung "Heimspiel! extra live" im Hessischen Rundfunk kommentiert die dreimalige Grand-Slam-Siegerin an der Seite von Tim Brockmeier die Halbfinals und das Endspiel beim Rasenturnier in Bad Homburg. Die Matches finden am Freitag (ab 14.30 Uhr) und Samstag (ab 13.30 Uhr) statt. Alle deutschen Spielerinnen sind bereits ausgeschieden.