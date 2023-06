Lisicki verliert Auftaktmatch in Berlin

Sabine Lisicki verpasste beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Berlin eine Überraschung. In Runde eins scheiterte sie an der Französin Garcia.

Die geschlagene Sabine Lisicki

