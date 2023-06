Tennis: Maria im Achtelfinale von Nottingham

Tennisprofi Tatjana Maria beweist zu Beginn der Rasensaison schon wieder eine gute Form. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau, die im vergangenen Jahr beim Rasen-Highlight in Wimbledon bis ins Halbfinale gestürmt war, setzte sich in der ersten Runde des WTA-Turniers in Nottingham gegen die an Position sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai mit 6:1, 6:4 durch.