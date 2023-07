Lys sorgt in Hamburg für eine Überraschung

Eva Lys hat bei ihrem Heimspiel am Hamburger Rothenbaum für eine Überraschung gesorgt. Die 21-Jährige gewann ihr Erstrundenduell am Dienstag mit 6:1, 6:1 gegen die an Position zwei gesetzte Mayar Sherif aus Ägypten. Für die überzeugend aufspielende Lys ist es der erste Sieg in ihrer Heimat.