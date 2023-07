Tennis: Noha Akugue feiert ersten Sieg auf WTA-Tour

Tennis-Talent Noma Noha Akugue hat bei ihrem Heimspiel am Hamburger Rothenbaum den ersten Sieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die 19-Jährige, die in der Hansestadt mit einer Wildcard antritt, setzte sich am Montag 7:5, 6:4 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi durch.