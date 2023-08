Hibino gewinnt WTA-Turnier in Prag als Lucky Loser

Die Japanerin Nao Hibino hat das WTA-Turnier in Prag als Lucky Loser mit Verspätung gewonnen. Im Finale, das aufgrund andauernder Regenfälle erst am Montag stattfinden konnte, bezwang die 28-Jährige die Lokalmatadorin Linda Noskova 6:4, 6:1 und feierte den dritten Turniersieg ihrer Karriere.

Dabei war Hibino eigentlich schon in der Qualifikation für das Turnier in Tschechien gescheitert, rückte als sogenannter Lucky Loser aber ins Hauptfeld nach. Es ist erst der fünfte Turniersieg eines Lucky Losers auf der WTA-Tour.

Das Turnier im verregneten Prag musste immer wieder unterbrochen werden. Hibino spielte ihr Halbfinale, das ursprünglich für Samstag angesetzt war, erst am Sonntag und beendete es gar erst am Montagmorgen - unmittelbar vor dem Finale.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch scheiterte am Sonntag im Halbfinale an der 18-jährigen Noskova, Jule Niemeier (Dortmund) musste bereits am Mittwoch im Achtelfinale gegen die Ukrainerin Katerina Baindl angeschlagen aufgeben.