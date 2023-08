Maria im Halbfinale von Cleveland

Maria, die 2022 in Wimbledon im Halbfinale stand, trifft nun auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo. Der Erfolg gegen Fernandez war Marias insgesamt siebter Sieg in Serie. Sie hatte beim WTA-125er-Turnier in Barranquilla/Kolumbien triumphiert und setzt nun in Cleveland nahtlos an. Bei den US Open ab Montag trifft Maria in der ersten Runde auf die routinierte Kroatin Petra Martic.