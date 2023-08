Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier in Cleveland kampflos ins Viertelfinale eingezogen, nachdem sich ihre an Nummer fünf gesetzte Gegnerin Anhelina Kalinina (Ukraine) vom Turnier zurückgezogen hatte. In der Runde der letzten acht trifft die 36-Jährige nun auf die Kanadierin Leylah Fernandez.