Tennis: Niemeier in Prag im Achtelfinale

Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann ihr Auftaktmatch am Dienstag gegen die Britin Heather Watson mit 6:2, 6:3. In der nächsten Runde trifft Niemeier auf die Ukrainerin Katerina Baindl.