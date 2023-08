Tennis: Titel für Pegula und Sinner

Die Amerikanerin Jessica Pegula hat sich auf beeindruckende Art und Weise den Sieg beim WTA-Turnier in Montreal gesichert. Im Finale bezwang sie Ludmilla Samsonowa (Nr. 15) in nur 49 Minuten mit 6:1, 6:0 und triumphierte zum zweiten Mal bei einem WTA-Turnier der 1000er-Kategorie.

Zwei Wochen vor Beginn der US Open in New York unterstrich Pegula damit ihre starke Form. Im Halbfinale hatte sie die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschaltet.