WTA: Wozniacki raus, aber mit Ausrufezeichen

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat nach ihrem erfolgreichen Comeback einen ersten Rückschlag einstecken müssen. Beim WTA-Turnier in Montreal, ihrem ersten Turnier nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause, verlor die 33 Jahre alte Dänin in der zweiten Runde gegen die an Nummer neun gesetzte Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova (Tschechien) mit 2:6, 5:7. Ihr Auftaktmatch hatte Wozniacki gegen die in Düsseldorf geborene Kimberly Birrell aus Australien 6:2, 6:2 gewonnen.