"Feuer entfacht": Osaka plant Rückkehr in Australien

Die Pause, sagte Osaka in einem Interview mit ESPN am Rande der US Open in New York, habe "wirklich ein Feuer in mir entfacht". Zuletzt hatte Osaka im September 2022 in Tokio auf dem Court gestanden. Vor ihrer Schwangerschaft kämpfte Osaka mit mentalen Problemen, der Form ihrer Majortriumphe (Australian Open 2019, 2021 sowie US Open 2018, 2020) lief sie hinterher.