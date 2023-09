Nach 3-Stunden-Thriller! Maria scheitert auch in Osaka zum Auftakt

Nächster Rückschlag für Tatjana Maria: Die Tennisspielerin aus Bad Saulgau ist nach ihrem Erstrundenaus bei den US Open vor rund zwei Wochen auch beim WTA-Turnier in Osaka an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Die deutsche Nummer eins, die beim Grand Slam in New York gegen die Kroatin Petra Martic verloren hatte, war in Japan an Position zwei gesetzt als klare Favoritin in die Partie gegangen.