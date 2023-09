WTA Finals: Erste Teilnehmerinnen fix

Das Quartett ist nicht mehr von den ersten acht Plätzen der Jahreswertung zu verdrängen, das teilte die WTA am Freitag mit. Bei dem Turnier treten die acht erfolgreichsten Einzelspielerinnen und Doppelpaarungen der Saison an.

Die Finals finden in diesem Jahr vom 29. Oktober bis 5. November in der mexikanischen Küstenstadt Cancun statt. Das Hartplatz-Event ist nach den Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld höchstdotierte Tennisturnier. Eine deutsche Spielerin im Einzel wird sich in diesem Jahr nicht qualifizieren.