Finaleinzug in Peking: Swiatek beendet Gauffs Serie

Die 19 Jahre alte Gauff hatte mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel in Flushing Meadows und dem Sieg beim 1000er-Turnier in Cincinnati zuletzt die bislang größten Karriere-Erfolge gefeiert. Swiatek, die nach ihrem dritten Titel bei den French Open ein wenig ihrer Form hinterhergelaufen war und ihre Führungsposition in der Weltrangliste an Aryna Sabalenka abgeben musste, peilt im Finale am Sonntag ihren 16. Titel auf der Tour an.