Siegemund scheitert im Viertelfinale von Zhengzhou

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou ihr zweites Halbfinale der Saison verpasst. In der Runde der letzten Acht unterlag die 35 Jahre alte Qualifikantin aus Metzingen am Freitag der Italienerin Jasmine Paolini mit 0:6, 5:7.

Trotz der Viertelfinalniederlage wird Siegemund in der kommenden Woche erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren. Die Deutsche war in dieser Saison bislang nur im Juli beim Turnier in Warschau, wo sie erst im Endspiel an French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) scheiterte, über ein Achtelfinale auf der WTA-Tour hinausgekommen.