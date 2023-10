Tennis-Talent Noha Akugue zahlt in Cluj-Napoca Lehrgeld

Tennis-Talent Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca Lehrgeld gezahlt. Die 19-Jährige aus Reinbek unterlag der an Position vier gesetzten Spanierin Rebeka Masarova in der ersten Runde des WTA-Turniers in Rumänien 4:6, 0:6. Im zweiten Satz geriet die Außenseiterin vor allem beim zweiten Aufschlag schnell unter Druck und hatte ihrer erfahreneren Gegnerin nur noch wenig entgegenzusetzen.