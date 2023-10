WTA-Turnier in Cluj: Korpatsch kämpft sich ins Viertelfinale

Tennisprofi Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg gewann gegen die an Nummer acht gesetzte Jodie Burrage aus Großbritannien mit 2:6, 6:2, 7:6 (7:5). Im Viertelfinale wartet in Darija Snihur aus der Ukraine die Bezwingerin von Anna-Lena Friedsam (Neuwied).