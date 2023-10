WTA-Turnier in Cluj: Korpatsch steht im Halbfinale

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca das Halbfinale erreicht. Die 28-Jährige setzte sich 3:6, 6:2, 6:4 gegen Darija Snihur aus der Ukraine durch und kann in der Vorschlussrunde auf ein mögliches Duell mit ihrer Hamburger Kollegin Eva Lys hoffen.

Korpatsch zeigte gegen Snihur eine ganz ähnliche Leistung wie im Achtelfinale am Vortag. Die Rechtshänderin fand schleppend in die Partie und musste den ersten Satz abgeben. Anschließend drehte Korpatsch jedoch auf, sicherte sich Durchgang zwei im Schnelldurchlauf und blieb auch im Entscheidungssatz nervenstark.

Lys kann am Nachmittag gegen die Russin Jekaterina Makarowa nachziehen. Die 21-Jährige spielt in Transsilvanien ein starkes Turnier, schlug unter anderem die an Nummer eins gesetzte Lokalmatadorin Sorana Cirstea.