WTA: Über 500 Plätze niedriger platziert! Ex-Paris-Siegerin erlebt Tennis-Albtraum

Bei den Korea Open 2023 in Seoul war die erste Runde für Jelena Ostapenko eigentlich nur eine Pflichtaufgabe. Am Ende musste die Nummer 13 der WTA jedoch eine bittere Drei-Satz-Niederlage (6:3, 1:6, 6:7) gegen Dayeon Back hinnehmen.

Die Südkoreanerin, die lediglich per Wildcard an dem Turnier teilnehmen konnte, stand vor dem Match auf Position 569. Aber nach rund 2 Stunden und 15 Minuten hatte sie die an Nummer zwei gesetzte Lettin, die 2017 bei den French Open triumphierte, niedergerungen.