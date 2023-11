Terminprobleme nach Siegemunds Finaleinzug

Laura Siegemunds Endspieleinzug bei den WTA-Finals stellt den Deutschen Tennis Bund (DTB) vor eine logistische Herausforderung. Keine drei Tage nach dem Auftritt der 35-Jährigen im Doppel am Montagabend deutscher Zeit (19.30 Uhr) in Cancun steigt am Donnerstag in Sevilla der Auftakt für das deutsche Team bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups (10 Uhr).