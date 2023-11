WTA-Finals: Siegemund verliert zweites Doppel

Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei ihren ersten WTA-Finals eine erneute Überraschung verpasst. Mit ihrer Doppelpartnerin Wera Swonarewa verlor die 35-Jährige aus Metzingen den zweiten Auftritt im mexikanischen Cancun gegen Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Kanada/Neuseeland) 4:6, 2:6. Siegemund/Swonarewa hatten gegen das Duo schon im Finale der US Open in zwei Sätzen verloren.

Im letzten Spiel der "Mahahual Group" kämpfen Siegemund/Swonarewa nun gegen Coco Gauff und Jessica Pegula um den Einzug ins Halbfinale. Die US-Amerikanerinnen haben in Mexiko ihre bisherigen zwei Spiele verloren.

Siegemund und ihre Partnerin hatten sich zuletzt in starker Form präsentiert und Mitte Oktober das Turnier in Nanchang/China gewonnen. In Cancun gelang ihnen zum Auftakt ein unerwartetes 6:3, 6:7 (6:8), 10:5 gegen die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Die siebenmaligen Grand-Slam-Siegerinnen Krejcikova/Siniakova hatten die Finals 2021 gewonnen, 2022 standen sie im Finale.