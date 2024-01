Vor Australian Open: Siegemund und Altmaier gut in Form

Siegemund gewann in Adelaide 6:4, 7:5 gegen die Rumänin Ana Bogdan. Altmaier setzte sich in Auckland/Neuseeland 7:6 (11:9), 7:5 gegen den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Dagegen ist Tatjana Maria (Bad Saulgau) im australischen Hobart deutlich im Achtelfinale an Wiktorija Tomowa aus Bulgarien gescheitert. Maria unterlag 0:6, 1:6.