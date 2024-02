Aus in der ersten Runde: Siegemund scheitert in Cluj-Napoca

Schnelles Aus in Rumänien: Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca die zweite Runde verpasst. In ihrem Auftaktmatch scheiterte die 35 Jahre alte Doppelspezialistin rund zwei Wochen nach ihrem Zweitrundenaus bei den Australian Open an der Spanierin Nuria Parrizas-Diaz 4:6, 4:6.