San Diego: Qualifikantin Niemeier im Achtelfinale

Tennisprofi Jule Niemeier (Dortmund) hat als Qualifikantin das Achtelfinale des WTA-Turniers in San Diego erreicht. Die 24-Jährige schlug Varvara Gracheva aus Frankreich am Montag (Ortszeit) 6:3, 6:0 und bekommt es nun mit der topgesetzten US-Amerikanerin Jessica Pegula zu tun.

Niemeier hatte das Hauptfeld beim Event in Kalifornien durch einen Sieg über Claire Liu (USA) erreicht (6:4, 6:2), nun wartet eine hohe Hürde. Zweite Deutsche in San Diego ist Tatjana Maria (Bad Saulgau), die in der ersten Runde auf Leylah Fernandez (Kanada) trifft.