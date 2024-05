Tennis: Maria verliert Auftaktspiel in Marokko

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat ihr Auftaktspiel beim WTA-Turnier in Rabat/Marokko verloren. Der Argentinierin Nadia Podoroska unterlag die 36-Jährige mit 2:6, 4:6. Beim vorherigen Turnier in Rom hatte es Maria noch in die zweite Runde geschafft.