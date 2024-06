Bad Homburg: Achtelfinal-Aus für Niemeier

Bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg sind keine deutschen Spielerinnen mehr dabei.

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim WTA -Turnier in Bad Homburg nach ihrem Auftaktcoup wieder auf den Boden der Tatsachen gelandet.

Die Dortmunderin konnte im Achtelfinale der Wimbledon-Generalprobe beim letztlich deutlichen 6:4, 2:6, 1:6 gegen die spanische Wildcard-Spielerin Paula Badosa nicht an ihre Leistung vom Vortag beim Überraschungssieg gegen die topgesetzte Griechin Maria Sakkari anknüpfen.

Niemeier schied im Hochtaunus als letzte von fünf deutschen Spielerinnen aus. Vor der 24-Jährigen war am Dienstag auch Julia Stusek (Rheinfelden) in ihrem Erstrunden-Match an der US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 2:6, 5:7 gescheitert.