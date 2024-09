Guadalajara: Maria bricht nach Führung ein

Für die Weltranglisten-82. endete damit das zweite Turnier in der mexikanischen Millionenstadt innerhalb weniger Tage mit einer herben Enttäuschung. In der vergangenen Woche hatte Maria beim kleineren 125er Event in Guadalajara das Finale erreicht und war im Ranking um 17 Plätze geklettert. In der Woche zuvor war sie bei den US Open in New York in Runde zwei an US-Topspielerin Coco Gauff gescheitert.