In Runde eins: Siegemund und Korpatsch in Peking raus

Laura Siegemund und Tamara Korpatsch sind in der ersten Runde der China Open in Peking gescheitert. Siegemund musste sich wenige Tage nach ihrer Finalniederlage im thailändischen Hua Hin der Ukrainerin Julija Starodubzewa in zwei Sätzen mit 4:6 und 6:7 geschlagen geben.