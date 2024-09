Lys im Achtelfinale von Monastir

Die Hamburgerin tankte in Tunesien nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open wieder Selbstvertrauen.

Die Hamburgerin Eva Lys hat ihre Erstrundenniederlage bei den US Open offenbar gut verarbeitet. Beim WTA-Turnier im tunesischen Monastir gewann die 22-Jährige rund zwei Wochen nach ihrem Aus in New York ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko nach 1:50 Stunden 6:3, 7:5.