Nach Rassismusvorwürfen: Badosa zieht in Wuhan zurück

Die spanische Tennisspielerin Paula Badosa hat sich kurz vor ihrem ersten Match bei den Wuhan Open aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung abgemeldet - und geht damit auch weiteren Diskussionen angesichts der jüngsten Rassismus-Vorwürfe aus dem Weg. Badosa hatte in den vergangenen Tagen unter heftiger Kritik gestanden, Auslöser war ein Foto, auf dem sie ein chinesisches Gesicht zu imitieren scheint: In einem Restaurant hält sie sich Essstäbchen an beide Augenwinkel.

Das Foto entstand am Rande des Turniers in Shanghai in der vergangenen Woche. Badosas Trainer hatte es in den Sozialen Netzwerken gepostet, unter anderem der britische Telegraph berichtete darüber. Das Bild löste starke Empörung aus und wurde inzwischen wieder gelöscht.