Tennis: Maria in Merida früh ausgeschieden

Tatjana Maria ist auch beim WTA-Turnier im mexikanischen Merida in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei unterlag bei dem Hartplatzturnier der Serbin Nina Stojanovic 4:6, 4:6. Maria, die in der Tennis-Weltrangliste Platz 98 belegt, hatte zuletzt auch in Seoul und Guadalajara ihr Auftaktmatch verloren.