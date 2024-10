Tennis: Niemeier scheitert in Merida

In Mexiko muss sich die an Nummer vier gesetzte Dortmunderin früh geschlagen geben.

Die deutsche Tennispielerin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier im mexikanischen Merida bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert. In der ersten Runde verlor die an Nummer vier gesetzte Dortmunderin gegen Lucrezia Stefanini aus Italien 3:6, 2:6. Zuvor war bereits Tatjana Maria durch ein 4:6, 4:6 gegen die Serbin Nina Stojanovic ausgeschieden.