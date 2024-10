Tennis: Sabalenka greift nach Nummer eins

Sabalenka in Wuhan noch ungeschlagen

Für Sabalenka war es nach den Australian und US Open sowie dem Erfolg in Cincinnati der vierte Titel des Jahres. In Wuhan ist sie noch ungeschlagen. Bereits bei ihren ersten beiden Turnierteilnahmen 2018 und 2019 hatte sie sich durchgesetzt. Zheng (22) verpasste dagegen ihren zweiten Heimsieg nach dem Erfolg in Zhengzhou 2023.