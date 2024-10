WTA in Guangzhou: Seidel scheitert in Runde eins

Tennisspielerin Ella Seidel ist beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 19 Jahre alte Hoffnungsträgerin wehrte am Dienstag gegen die in der Weltrangliste 46 Plätze hinter hier rangierende Mananchaya Sawangkaew aus Thailand sieben Matchbälle ab, musste sich am Ende aber doch 1:6, 6:2, 2:6 geschlagen geben.