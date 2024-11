WTA Finals: Zheng im Halbfinale - Sabalenka verliert

Die chinesische Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen ist in Gruppe A der WTA Finals in Riad der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka ins Halbfinale gefolgt. Die 22-Jährige gewann am Mittwoch ihr letztes Gruppenspiel gegen die italienische Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini dominant 6:1, 6:1. Paolini ist bei einer Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen dagegen ausgeschieden.