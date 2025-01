Erstrunden-Aus für Lys in Linz

Auf den märchenhaften Auftritt bei den Australian Open folgt ein Kampfspiel in Linz.

Eva Lys hat nach ihrer historischen „Lucky Loser“-Reise bis ins Achtelfinale der Australian Open beim WTA-Turnier in Linz einen Dämpfer erlebt. In Österreich unterlag Lys, die eine Wild Card erhalten hatte, in der ersten Runde der Kroatin Petra Martic 4:6, 7:5, 3:6.